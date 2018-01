Mesmo com recuperação judicial pendurada, Oi mantém projetos em andamento

Mesmo em meio a uma acirrada disputa em torno da reestruturação de sua dívida e preocupações com seu caixa, a Oi tem caminhado com seus projetos, ainda que representem gastos à companhia. Nesta quinta-feira, 30, inaugura o Oito, um hub de empreendedorismo e inovação localizado em Ipanema, no Rio, e voltado à startups com o objetivo de promover negócios ligados à tecnologia. Mais de 500 projetos de 23 estados se inscreveram para fazer parte do novo espaço. Seis startups serão escolhidas para receber da Oi um aporte de R$ 150 mil cada e desenvolver seu negócio ao longo do ano de 2018.

Siga a @colunadobroad no Twitter