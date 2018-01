Metade dos e-commerces gasta menos de US$ 1 mil em publicidade

Coluna do Broadcast

Metade das empresas de venda online investiu menos de US$ 1 mil em publicidade paga no ano de 2017, segundo estudo da SEMrush, empresa fornecedora de ferramentas de monitoramento online. Outros 15% das empresas chegam a investir até US$ 5 mil.

Acessos. Gasto com publicidade é parte dos esforços dos e-commerces para aumentar o fluxo de visitantes, mas o estudo da SEMrush destaca que 42,18% do tráfego ainda é gerado pelo acesso direto dos consumidores ao site de compras. Em geral, o acesso direto é muito relevante pra grandes e-commerces, que têm marcas renomadas. As ferramentas de pesquisa respondem por outros 40,1% dos acessos. (Dayanne Sousa)

