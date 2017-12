Mexicana Lala fecha exclusividade com Vigor

A mexicana Lala Foods fechou contrato de exclusividade com a J&F para comprar a Vigor Alimentos. A candidata apresentou a melhor proposta em termos de preço. Os termos do contrato também foram bem recebidos. No fim, o conjunto da obra colocou a Lala numa posição vantajosa. A J&F tem pressa para vender os ativos e, por isso, a facilidade e rapidez em concluir as transações são condições valiosas na hora de escolher os futuros compradores de suas operações.

Na disputa

A francesa e líder global em laticínios Lactalis também ofereceu um valor atrativo. Entretanto, o contrato sugerido é mais complexo e, consequentemente, consumiria mais tempo para que o negócio fosse concluído. A Vigor teria recebido ainda proposta não-vinculante de grupos americanos, mas que, por serem mais exigentes em termos de due dilligence, estariam fora do páreo.

Revanche

A Lala Foods já tentou, há cerca de três anos, comprar a unidade de lácteos da BRF, mas foi a Lactalis que ficou com o negócio. Bradesco BBI e Santander Brasil, além de credores, assessoram a venda da Vigor. Procurados, os envolvidos não comentaram. A J&F disse que não comenta sobre venda de ativos e esclarece que seus processos seguem os trâmites usuais para operações dessa natureza.

