Michel Klein se une ao Bradesco para levar Via Varejo

Michel Klein, ex-proprietário da Casas Bahia, está se movimentando para levar a Via Varejo, detentora da empresa da qual foi dono e do Ponto Frio. Apesar de certo desconforto do francês Casino, controlador da Via Varejo por meio do Grupo Pão de Açúcar (GPA), devido ao interesse de Klein, o ex-dono tem dito que, agora, mantém uma parceria exclusiva com o Bradesco: o banco colocaria capital na Via Varejo por meio de seu braço de private equity e financiaria o restante da operação para Klein. As conversas estão em andamento. A relação entre Klein e Bradesco é antiga e sempre foi muito boa. Uma oferta ainda não foi formalizada. Mas existe a expectativa de que o negócio possa ser retomado após a publicação do balanço da companhia, na semana que vem.

Dando frutos

O interesse de Klein em reassumir o controle da Via Varejo passa pela percepção de que a companhia entra em processo de recuperação. No primeiro trimestre, a receita aumentou 2,2%, depois de acumular queda de 8% em 2016. As estimativas de quem acompanha as negociações são de lucro superior a R$ 600 milhões para a operação em 2017. Pão de Açúcar, Klein e Bradesco não comentaram. (Com Dayanne Sousa)

