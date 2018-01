Michel Temer deixa empresários de telecom no escuro

Um fato inusitado aconteceu pouco antes da cerimônia de abertura da Futurecom, feira que reúne empresários de telecomunicações. Os presidentes de Claro, Oi, TIM e Vivo, entre outros líderes de associações empresariais, aguardavam a chegada do presidente Michel Temer numa sala reservada minutos antes de seguirem para o auditório principal do Transamérica Expo Center, em São Paulo. No encontro, empresários esperavam sensibilizar o presidente sobre os benefícios da aprovação do PLC 79, que altera a Lei Geral de Telecomunicações, reduz despesas das operadoras e destrava investimentos.

No escurinho

Logo depois que Temer foi recepcionado, entretanto, uma queda de energia deixou os figurões em um breu constrangedor. Os executivos até tiraram os smartphones do paletó para iluminar o ambiente, mas a situação já havia atraído as equipes de seguranças do Planalto. Na volta das luzes, após alguns breves minutos, Temer já não estava mais lá. E o PLC 79 nem foi citado no discurso do presidente na abertura da feira. (Circe Bonatelli)

