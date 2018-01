Michel Temer e Maria Silvia são convidados a palestrar em Davos

O presidente Michel Temer e a presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos, foram convidados para palestrarem em Davos em 2018. O convite foi feito pessoalmente pelo presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, que participou de evento realizado ontem pelo Bradesco BBI. Todos almoçaram na mesma mesa, ao lado do presidente do conselho de administração do Bradesco, Lázaro de Mello Brandão, e do presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco Cappi.

