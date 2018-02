Coluna do Broadcast

O Bradesco liberou R$ 1 bilhão em crédito de capital de giro para micro e pequenas empresas em apenas 40 dias. Devido à demanda, o banco disponibilizará mais R$ 3 bilhões para atender a base de clientes desse segmento. As taxas cobradas variam de acordo com as garantias e vão de 1,1% a 1,99% ao mês. O limite máximo da operação é de R$ 200 mil.

