Mineira Pottencial lidera seguro garantia e avança em aquisição

A seguradora mineira Pottencial, que tem entre os sócios a família Mattar, sócia-fundadora da Localiza, está mais próxima de fazer uma aquisição. O negócio já teria tido o aval do Conselho de Administração e uma proposta para o futuro alvo pode ocorrer nesta semana. A mudança de rota da Pottencial, que em 2017 contratou o Credit Suisse para identificar compradores para a sua operação, visa a cumprir uma estratégia antiga da companhia, de diversificar seus negócios, concentrados no ramo de seguro garantia. Com isso, o processo de venda da seguradora foi descartado. Procurada, a Pottencial não comentou.

No topo. O avanço da Pottencial ocorre após a companhia ter liderado o mercado de seguro garantia no Brasil em 2017. Conforme dados divulgados na segunda-feira, 29, pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), a seguradora mineira emitiu R$ 455 milhões em prêmios.