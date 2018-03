Minerva deve concretizar emissão de bônus na semana que vem

A Minerva Foods deve concretizar sua captação externa, por meio da emissão de bônus perpétuos, somente na semana que vem, provavelmente na terça-feira, 27. As apresentações junto a investidores norte-americanos, europeus e asiáticos terminam nesta quinta-feira, 22, mas o planejamento, por enquanto, é “precificar” dias depois, para que os investidores tenham tempo de “fazer contas”. Isso porque a Minerva está, paralelamente, recomprando bônus perpétuos colocados em 2014 no montante de US$ 300 milhões, oferecendo retorno de 8,750%. A empresa busca emitir os novos bônus perpétuos abaixo disso – ou seja, informou ao mercado que pretende levantar US$ 500 milhões oferecendo remuneração nos bônus de 7,5% ou 8% ao ano.

