Minoritários brigarão por vagas no conselho da Petrobrás

Coluna do Broadcast

A Petrobrás deverá ter, pela primeira vez, um embate de acionistas minoritários para ocupar cadeiras no Conselho de Administração. Dois grupos disputarão duas vagas na Assembleia de acionistas, marcada para o próximo dia 26. Pelas ações ordinárias, entrarão na disputa Leblon e Banco Clássico com as indicações de Marcelo Mesquita e de Marcelo Gasparino, respectivamente. Pelos preferencialistas, a cadeira ficará entre Sônia Villalobos (Leblon) e José Rangel (Clássico).

E depois?

Um dos itens propostos pela administração da Petrobrás, para reforma do estatuto, chama a atenção dos minoritários. A estatal quer a renovação anual de parte dos conselheiros indicados pelo controlador. A preocupação é de que essa mudança prejudique a eleição de representantes pelos minoritários por meio do voto múltiplo, ferramenta criada para ajudar esse grupo a ter mais representatividade.

Siga a @colunadobroad no Twitter