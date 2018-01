Missão na França quer elevar vendas de calçados brasileiros mais caros

Coluna do Broadcast

Calçadistas brasileiros embarcaram sábado, 25, para uma missão na França que vai até 3 dezembro e envolve reuniões com redes de varejo e distribuidores do país europeu. A França já é o terceiro maior destino para os sapatos feitos no Brasil, mas a maioria das vendas se concentra em chinelos. O objetivo é impulsionar produtos de maior valor agregado. Oportunidade não falta: um francês consome, em média, seis pares de sapato por ano. (Dayanne Sousa)

