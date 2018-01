Mitre Realty vai investir mais de R$ 500 mi e dobrar lançamentos

Coluna do Broadcast

Ancorada na retomada do setor imobiliário, a construtora Mitre Realty vai desembolsar mais de R$ 500 milhões ao longo de 2018 e, em dois anos, pretende dobrar o número de lançamentos e construções em relação aos últimos 24 meses. Ao todo, são R$ 1,1 bilhão em valor geral de vendas (VGV) em desenvolvimento, sendo R$ 354 milhões já lançados e R$ 595 milhões a lançar, com um investimento total de R$ 568 milhões entre construção e terreno. Na linha de moradia exclusiva para estudantes, são R$ 141 milhões em desenvolvimento, com um investimento de R$ 88 milhões.

