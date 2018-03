Modal busca agentes autônomos e lança renda fixa na plataforma digital

Coluna do Broadcast

O banco Modal está empenhando esforços em aumentar sua base de clientes de maior renda e, para isso, busca agentes autônomos para plugar à sua plataforma. A meta é chegar a 50 escritórios de agentes autônomos em 12 meses, triplicando os ativos sob gestão de clientes alta renda, atualmente em R$ 1 bilhão. O movimento vem no conjunto de outras iniciativas em andamento, como o lançamento, em abril, do banco digital e, posteriormente, da opção de investimento online em debêntures e outros títulos corporativos de renda fixa, o que facilitará o acesso dos agentes aos produtos do banco.

