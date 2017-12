Modalmais se reforça com ex-sócio da Rico para atrair agentes autônomos

O Modalmais, home broker do Banco Modal, reforçou sua equipe com a contratação de 23 profissionais, apenas neste mês, para acompanhar os esforços de expansão de clientes. Entre eles está Fernando Montanari, ex-sócio e gerente de mesas de operações e atendimento da corretora Rico, que terá como foco estruturar parcerias com agentes autônomos. Sua missão será posicionar dois grandes agentes nos principais estados do País e firmar parcerias com um máximo de 50. Com 30 mil clientes, a meta da Modalmais é fechar o ano com 70 mil.

