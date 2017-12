Monashees investe R$ 1 milhão em app de aulas de inglês Cambly

O Monashees, fundo brasileiro de venture capital, acaba de investir R$ 1 milhão no aplicativo de aulas de inglês Cambly, onde terá uma participação minoritária.

De olho na internet

O Monashees tem, aliás, demonstrado apetite e vem ampliando o seu portfólio. Entre as empresas em que investe estão a 99Taxis, o brechó online Enjoei e a loja de móveis online Oppa. Além do Monashees, o Cambly, com presença em 190 países e lançado no Brasil em 2015, já recebeu investimentos vindos da Turquia e China.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a @colunadobroad no Twitter