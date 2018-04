Morgan Stanley, Credit Suisse e BB já estão no IPO da Neoenergia

Morgan Stanley, Credit Suisse e Banco do Brasil estão com o mandato para estruturarem a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Neoenergia, programada para outubro e que deverá movimentar cerca de R$ 4 bilhões. Outros bancos de investimento que formarão o sindicato serão escolhidos até o início da próxima semana. As três instituições já selecionadas trabalharam na fusão entre Neoenergia e Elektro, cada uma atuando por um acionista da Neoenergia na época da fusão: Iberdrola, Previ (fundo de pensão do BB) e o próprio Banco do Brasil. Procurada, a Neonergia negou a contratação dos bancos.

