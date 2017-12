Movida e Unidas entram na pauta de roadshows da Localiza

A competição entre Localiza, Movida e Unidas está extrapolando o setor de locação de veículos. A Localiza têm se reunido com investidores e, nesses encontros, dedicado um bom tempo para fazer críticas às concorrentes Unidas e Movidas, que estão próximas de emplacarem suas ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês). Tais reuniões, comuns entre empresas de capital aberto e investidores, no entanto, estão ocorrendo ao mesmo tempo em que Unidas e Movida fazem seus roadshows com foco na abertura de capital na Bolsa brasileira. Além da Localiza, a Locamérica é outra empresa do setor já listada na BM&FBovespa.

Outro lado

A Localiza participou de dois eventos organizados por bancos de investimento no exterior em janeiro, conta o diretor de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Roberto Mendes. Além deles, a empresa promoveu alguns encontros adicionais com investidores. “Fizemos alguns non-deal roadshows”, afirma o executivo, referindo-se ao tipo de reunião em que se conversa com potenciais investidores, mas nada é oferecido para venda. Em 2016, a Localiza realizou, por exemplo, 15 encontros desse perfil.

Assuntos

Na pauta, afirma Mendes, esteve a recente aquisição da Hertz, assuntos macroeconômicos e o ambiente competitivo no setor. “É inevitável cair nesses temas”, diz, em referência aos concorrentes. O executivo, aliás, garante que a Localiza está preparada para esse cenário de competição mais acirrado.

