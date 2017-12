Movimentação anormal com CRIs da BBMafre chama a atenção

Uma movimentação anormal com os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da BB Mapfre deixou investidores com a pulga atrás da orelha. Entre os dias 18 e 20 de abril, ocorreram vários negócios com esses papéis que, normalmente, não têm liquidez no mercado. O volume de transações nesses três dias representou 90% do total negociado desde dezembro.

O BTG Pactual foi quem motivou as transações com os CRIs da BB Mapfre, ao desovar parte dos papéis que tinha em mãos. Os títulos estão sendo vendidos a pessoas físicas por meio de corretoras. O BTG estruturou e encarteirou, desde 2016, os CRIs que foram emitidos em 2012 para financiar a construção do edifício WTorre, que abriga a sede da BB Mapfre, no Morumbi.

Agora, o banco tenta se desfazer dos CRIs, uma vez que o contrato de aluguel de 20 anos e com vencimento em 2033, fechado na época do ex-ministro Guido Mantega e que estaria sob os olhos da Polícia Federal, pode ser renegociado, pressionando para baixo o valor do papel. Na época da emissão dos títulos, o edifício teria sido avaliado a um preço superior ao praticado na região. Além disso, ainda há espaços vagos. Repassar os papéis sai mais em conta do que marcá-los ao preço de mercado.

Procurado, o BTG Pactual disse que não efetuou nenhuma negociação do referido CRI em 2017. O grupo BB Mapfre informou não ter conhecimento do tema, que não é detentor dos CRIs e que, se ocorreu alguma transação, trata-se de operação entre o BTG e um ente privado. A Wtorre não respondeu até o fechamento da coluna.

