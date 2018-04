O movimento do comércio no Brasil cresceu em julho. O indicador, medido pela Boa Vista SCPC, subiu 0,5% ante o mês imediatamente anterior, na análise com ajuste sazonal. Em relação ao mesmo período de 2016, o aumento foi de 0,9%. Por outro lado, no acumulado dos últimos doze meses, o movimento no comércio ainda apresenta redução, de 2,8%.

