Movimento em shoppings cresce 5,75% em novembro

O mês de novembro apresentou um aumento de 5,75% na quantidade de visitantes nos shoppings centers do País em relação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) com a consultoria FX Retail Analytics. Já na comparação com outubro, houve alta de 3,4%, em movimento impulsionado pela Black Friday.

Melhora à vista. No acumulado de 2017, a expansão no fluxo atingiu 0,59%, sinalizando maior ânimo dos consumidores. A tendência é de que o ano termine com alta, revertendo a queda de 2016. (Circe Bonatelli)

