MRV inclui placa de energia solar em metade dos novos projetos

A MRV Engenharia, maior construtora do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), já lançou 8,3 mil apartamentos com placas de energia solar até o final do segundo trimestre. O volume corresponde a quase metade do total de unidades lançadas até o primeiro semestre. A companhia investirá R$ 800 milhões nesse tipo de tecnologia nos próximos cincos anos. Com isso, espera que até 2021 todos os seus empreendimentos sejam adeptos da energia fotovoltaica, que pode gerar redução de até 80% na conta de luz do condomínio.

