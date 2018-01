As mulheres lideraram as solicitações de crédito com objetivo de investir em novos negócios ao longo do ano. Um levantamento feito pela plataforma de crédito online Simplic identificou aumento de 46% nos pedidos de crédito para empreender feitos por mulheres, totalizando 45 mil solicitações, no terceiro trimestre em relação aos três meses anteriores. Quando comparado ao primeiro trimestre, o crescimento foi de 103%.

Siga a @colunadobroad no Twitter