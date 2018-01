Mulheres são 22,5% das contratações do alto escalão no interior de SP

As mulheres responderam por somente 22,5% das contratações de altos executivos no interior de São Paulo nos últimos anos. A conclusão é de um levantamento feito pela Exec, consultoria especializada na seleção de talentos de ponta. Nas vagas entre as primeiras posições nas empresas, o sexo feminino tem presença ainda mais tímida, com pouco menos de 4%.

Ainda é pouco

O levantamento da Exec considerou 385 processos de contratação de profissionais entre setembro de 2014 e setembro de 2017 para cargos de alta gerência e direção, com salários que variaram entre R$ 20 mil e R$ 60 mil. Ao todo, as mulheres preencheram 40% das contratações feitas no período, dentro de um universo de 1.500 vagas.

