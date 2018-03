Multa de Cutrale e Citrosuco por cartel segue em segredo

Os valores pagos por Cutrale e Citrosuco para encerrar o processo por formação de cartel na compra de fruta continuam em segredo. Advogados tentam levantá-los desde o anúncio do acordo, mas sem sucesso. Conseguiram apurar, contudo, valores referentes a outras envolvidas: Coinbra-Frutesp, hoje Louis Dreyfus Company, terceira maior do setor, pagou R$ 45,138 milhões. A Bascitrus, incorporada pela Cutrale, e seu ex-proprietário, Horst Happel, pagou R$ 350 mil. E para a extinta Abecitrus e seus representantes, o valor foi de R$ 600 mil.

Processo

O processo, iniciado em 1999, era o mais longo da história do órgão. No entanto, Cutrale e Citrosuco, as duas maiores do mundo no setor, foram as únicas a não conseguirem unanimidade na votação que homologou Termos de Compromisso de Cessação (TCCs). Pelo acordo, empresas e pessoas envolvidas pagarão um total R$ 301 milhões para encerrar o processo e assumir a culpa por cartel. (Gustavo Porto)

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a @colunadobroad no Twitter