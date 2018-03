Multinacionais perdem espaço nas vendas de medicamentos no Brasil

Impulsionados pelo crescimento do mercado de genéricos no Brasil, os laboratórios nacionais abocanharam uma fatia maior das vendas de medicamentos no País nos últimos anos, fazendo com que as multinacionais perdessem espaço. De acordo com a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais (Alanac), os fabricantes brasileiros eram responsáveis por 58% do total de unidades comercializadas no varejo em 2012 e, no período entre janeiro e setembro deste ano, a fatia aumentou para 67%.

