Multiplan entregará shopping com telhado para captar energia solar

Foto: Celio Messias|Estadão Conteúdo

A Multiplan entregará, na próxima semana, seu primeiro shopping cujo telhado terá células fotovoltaicas – ou seja, com capacidade para transformar a radiação solar diretamente em energia elétrica. O projeto recebeu investimento de R$ 7 milhões e poderá gerar uma economia estimada em 10% na conta de luz do empreendimento. O shopping, no Rio Grande do Sul, é o 9º no País da administradora. Agora, a companhia também realiza estudos para adoção de outras fontes de energia alternativa em seus futuros empreendimentos, como a eólica.

Ajudaria. A adoção das iniciativas sustentáveis em um novo empreendimento poderá fazer, nos cálculos da companhia, com que o custo condominial seja cerca de 20% menor do que a média dos demais shoppings da Multiplan.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Siga a @colunadobroad no Twitter