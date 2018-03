Multiplus vê resgates via aplicativo mais que dobrarem na Black Week 2016

Os resultados da Black Week em 2016 têm sido motivo de comemoração para a Multiplus: a companhia de fidelidade registrou um aumento de 126% nos pontos resgatados via aplicativo em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, a sexta-feira (25/11) foi o dia com o maior número de resgates na história do aplicativo.

Estratégia

O saldo é fruto da estratégia adotada ao longo do terceiro trimestre deste ano, período em que a Multiplus estimulou o acúmulo de pontos – o plano era fazer com que os participantes chegassem à reta final do ano com um estoque a ser gasto. (Victor Aguiar)

