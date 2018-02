Multis motivam maior preocupação de escritórios de advocacia com tema LGBT

Coluna do Broadcast

A preocupação dos escritórios de advocacia com temas relacionados ao público LGBT – Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros – aumentou. Não é à toa. O maior apelo vem, principalmente, por pressão de clientes estrangeiros. Isso porque as grandes companhias, que discutem diversidade há mais tempo e com maturidade, têm questionado escritórios brasileiros sobre iniciativas voltadas à diversidade.

Apuração

E esse tem sido um fator que pesa na tomada de decisão na hora de contratar um player local. Para averiguar quanto o escritório realmente abraça a causa, empresas estrangeiras têm, por exemplo, enviado formulários sobre iniciativas LGBT para eles responderem. O Mattos Filho, que atua em causas relacionadas ao tema, é um dos que tem respondido à demanda.

