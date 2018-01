Ao contrário da quase totalidade dos bancos de nicho ou de médio porte, o ABC Brasil vai permanecer na bolsa. “Estamos satisfeitos com a decisão que tomamos lá atrás de fazer o IPO”, disse o diretor vice-presidente executivo do ABC Brasil, Sergio Ricardo Borejo, à coluna. Além do ABC, restam ainda Pine e Banco Pan com capital aberto.

