Na Eletrobrás, muito trabalho e novas vendas à frente

Após o sucesso do leilão da distribuidora goiana Celg D, com o qual a Eletrobrás garantiu R$ 1,065 bilhão ao seu caixa, o presidente da estatal, Wilson Ferreira Junior, afirmou que tem conseguido avançar no plano de recuperação da elétrica, ainda que a custo de muito trabalho. “Você só vê as pingas que a gente toma, não vê os tombos que a gente leva”, brincou o executivo.

Outras vendas

Além dos recursos provenientes da venda da Celg D, a Eletrobrás coloca na conta mais de R$ 4,5 bilhões que pretende arrecadar com alienação de algumas de suas participações em Sociedades de Propósito Específico (SPE). “Estamos falamos de vender a minoria dos ativos, e de vender de uma forma que faça sentido para nós”, disse Ferreira Junior. (Luciana Collet)

