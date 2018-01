Na esteira da melhora do mercado, Itaú BBA lança sua 1ª campanha de TV

Coluna do Broadcast

Na esteira da melhora da atividade do mercado de capitais no Brasil, com um volume de ofertas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) surpreendendo, o Itaú BBA lançará sua primeira campanha publicitária em televisão, que estreia na terça-feira, 14. A estratégia englobará ainda jornal, revistas, mídias sociais e portais digitais. O objetivo é reforçar a marca em um momento de forte concorrência entre bancos de investimento.

