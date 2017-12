Nas contas da J&F, Funcef e Petros devem acompanhar venda da Eldorado

Pelos cálculos da J&F, dos irmãos Batista, o valor de R$ 15 bilhões pela Eldorado está acima da meta atuarial dos fundos de pensão sócios da fabricante de celulose, a Funcef, dos funcionários da Caixa Econômica Federal, e Petros, da Petrobras. Nos bastidores, a expectativa é de que as fundações acionem a ferramenta do tag along, que garante a acionistas minoritários o direito de deixarem a sociedade caso o controle da empresa seja adquirido por um novo investidor, e vendam suas participações para a Paper Excellence, que acaba de fechar a compra do ativos. Os fundos têm até 30 dias para decidirem se venderão. O desembolso por cerca de 30% da Eldorado ocorrerá até o fim de setembro, quando deve ser finalizada a diligência.

Siga a @colunadobroad no Twitter