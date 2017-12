Natal deve garantir dezembro mais parrudo para as ‘maquininhas’

O Natal de 2017 deve ser melhor e garantir um dezembro forte para as adquirentes, que credenciam lojistas para a captura de transações com cartões nas famosas maquininhas (POS, na sigla em inglês). Na esteira da melhora do ambiente econômico, as vendas de fim de ano e a alimentação fora de casa estão impulsionando o volume de transações neste mês. Uma adquirente de um grande banco já obteve crescimento quase 10% acima do planejado para o período, considerando a melhora do varejo.

De volta

Para este ano, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) projeta expansão próxima dos 7,5% em relação a 2016. Com a melhora na economia, inflação sob controle e juros baixos, a expectativa deste mercado é voltar aos dois dígitos de crescimento em 2018.

