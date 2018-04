Natura emitirá R$ 2,6 bi de debêntures para aquisição do The Body Shop

O funding da Natura para a aquisição da rede britânica de cosméticos The Body Shop contará com R$ 2,6 bilhões de debêntures. A operação tem BB Investimentos e Citi na coordenação. A brasileira levou a marca britânica pioneira na produção de cosméticos não testados em animais após avaliar a empresa em 1 bilhão de euros, o equivalente a R$ 3,7 bilhões.

Séries. Nesta semana, a Natura anunciou emissão de notas promissórias no valor da aquisição para pagar essa conta. Os bancos Bradesco BBI e Itaú BBA ficaram com os papéis. Normalmente, as notas promissórias, títulos de dívida de curto prazo, são utilizadas para levantar recursos rapidamente para posteriormente serem transformados em debêntures de prazo mais longo. Procurados, os quatro bancos não comentaram. A Natura não respondeu até o fechamento da nota. (Com Dayanne Sousa)

