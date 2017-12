Negociação de energia na BBCE bate recorde e supera 12.600 MW em 2017

A plataforma de negociação eletrônica de energia BBCE movimentou o recorde de 3.906 MW em agosto, mais do que o dobro do volume médio realizado por mês em 2017, de 1.575 MW. Foram 2.320 contratos, que envolveram um volume financeiro de R$ 870 milhões. Com o forte desempenho do mês passado, a plataforma registra no acumulado em oito meses um número histórico de 5.558 mil contratos, com 12.686 MW negociados, num montante de R$ 2,35 bilhões.

Estratégia e lançamentos

A BBCE, existente há cinco anos, atribui o crescimento à estratégia comercial de apresentação da plataforma como um mecanismo de compliance e busca de aumento no número de participantes. Agora, a empresa aposta no lançamento de novos produtos e serviços, como um sistema de realização de leilões e um outro de levantamento de cotações (RFQ), que devem ser disponibilizados nos próximos meses. (Luciana Collet)

