Negociadores da Oi vão a NY para formalizar apoio a aumento de capital

Coluna do Broadcast

Executivos da Oi vão nesta semana para Nova York buscar, desta vez, o apoio formal para a injeção de capital de R$ 5 bilhões na companhia, como do plano de recuperação da tele. Depois de encontros que já ocorreram no mês passado, agora a intenção é ter assinado um Acordo de Apoio ao Plano, o que implica compromisso firme com o aumento de capital e voto favorável ao plano da Oi.

Balança

Entre os contatos estão fundos detentores de bônus como o Solus Alternative Asset Management e a Centerbridge Partners. A estratégia das investidas feitas por diretores da Oi com bondholders e fundos é contrabalançar o peso do grupo de detentores de bônus representado por Moelis e G5 e, assim, garantir a aprovação do plano por maioria de votos em outubro. Procurada, a Oi não comentou.

