Coluna do Broadcast

A Nestlé acaba de conquistar o primeiro lugar no Índice Dow Jones de Sustentabilidade, na categoria alimentos. A meta da companhia é atingir impacto ambiental zero em suas operações. No Brasil, por exemplo, a fábrica de cápsulas de café em Montes Claros (MG) já é a primeira unidade fabril da empresa a receber certificação de impacto ambiental neutro em relação à água, resíduos e emissão de carbono.

