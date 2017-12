Nestlé atrai mais 7 fazendas para produção de leite orgânico

A Nestlé Brasil fechou nos últimos dez dias contrato com sete novos produtores no interior de São Paulo interessados na conversão de suas propriedades para a produção de leite orgânico. Com elas passam a ser 18 fazendas contratadas, representando, agora, 16 mil litros por dia.

Mais que isso

O plano da empresa é de que com esses novos produtores, o volume de produção alcance entre 20 mil e 30 mil litros por dia no primeiro semestre de 2019. A ideia é fazer o programa de capacitação para que o início da comercialização do leite orgânico por parte da companhia ocorra a partir de 2019. A estimativa é de que no Brasil exista uma produção de até 30 mil litros de leite orgânico.

