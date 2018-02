Next, banco digital do Bradesco, ganha impulso

O Next, banco digital do Bradesco, encerra o seu segundo dia de vida com 15 mil convites de interessados em aderir à plataforma. Em alguns momentos, seu aplicativo chegou a liderar a busca da Apple. Perdeu, contudo, para um jogo de Poker. Um dos impulsos para o Next foi a exposição no CIAB, tradicional congresso de tecnologia bancária. O Bradesco apostou em um estande apenas do banco digital, todo revestido de verde e deu certo. Alguns que passavam pelo local nem reconheciam o Bradesco. Ainda assim, era um dos mais movimentados da feira.

