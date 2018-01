Nippon se move contra diretoria da Usiminas após pente fino em contratos

Um pente fino nos contratos entre partes relacionadas – que são aqueles fechados entre os controladores e a empresa controlada – está fazendo a Nippon Steel, sócia da Usiminas, tomar posições contra a diretoria e o próprio Conselho de Administração da siderúrgica mineira. Um dos contratos que está prestes a ser revisado pelo colegiado da Usiminas é a joint venture da Nippon e da companhia brasileira na Unigal, na qual detêm 70% e 30%, respectivamente. Na Usiminas, há diversos contratos entre partes relacionadas com a Nippon Steel. Todos, sem exceção, devem ser analisados. Isso porque o Conselho tem pedido à diretoria da Usiminas completa transparência em relação aos contratos dessa natureza. Sobre uma mudança no contrato da Unigal, a Nippon é contra.

Publicidade. A insatisfação da Nippon com a Usiminas ficou evidente em carta enviada à empresa após a demissão de um executivo, que usava um cartão de visita com seu e-mail da Usiminas e também do conglomerado japonês. A Nippon disse que esse fato representa uma deterioração da confiança mútua entre o grupo japonês e a siderúrgica mineira. A Usiminas rebateu ao dizer que a demissão foi decidida por conta de conflito de interesse do executivo. Vale lembrar que a Nippon tenta na Justiça reverter a eleição de Sergio Leite à presidência da companhia.

Adiado. Uma das ações no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que seria julgada na quarta-feira, 24, foi adiada para o dia 28 de fevereiro, já perto do fim do mandato de Leite, ainda que o executivo possa ser reconduzido ao cargo pelo conselho de administração. O diretor da Nippon e conselheiro da Usiminas, Kazuhiro Egawa, estava presente para acompanhar o julgamento. A Nippon já moveu cinco ações sobre esse assunto. Nippon e Usiminas não comentaram.