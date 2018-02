Coluna do Broadcast

A nordestina Aloo Telecom está apostando no mercado de nuvem, que tem recebido investimentos crescentes por parte das empresas. Em parceria inédita de uma brasileira com a gigante norte-americana Oracle, desenvolveu uma solução de cloud computing que deve responder por 15% do seu faturamento total até 2018.

