Norte-americana Arthur J Gallagher negocia compra da Corretora de seguros THB

A corretora de resseguros norte-americana Arthur J Gallagher & Co (AJG) está negociando a compra da THB Brasil, do Grupo AmWins. O negócio já estaria em fase de checagem de números, processo conhecido como due diligence. Se concluída, a transação vai ajudar a compensar a perda da parceria da AJG em seguros com a corretora AD, vendida para a Marsh no final de 2016. Além disso, a venda da THB, com quatro décadas de existência, marca a saída do Grupo AmWins do Brasil.

De mão em mão

O curioso é que esse mesmo portfólio já foi vendido várias vezes. Primeiro, a antiga Riskon vendeu para a Colemont. Depois, a THB foi revendida para a AmWins e agora será repassada à AJG. Não faltam, ao menos, interessados, ainda que o setor seja mais complexo para os estrangeiros.

