Norte-americana DaVita adquire carioca Pro-Nephron

A norte-americana DaVita acaba de fechar a aquisição da brasileira Pro-Nephron, clínica carioca especializada no tratamento de doenças renais. Assessorada pelo Opus, os vendedores foram os médicos Sérgio Monteiro de Carvalho e Deise de Boni Monteiro de Carvalho, essa pioneira em transplante de rim. O valor do negócio é guardado a sete chaves. No Brasil desde 2015, a gigante norte-americana é mais uma rede de capital estrangeiro a aumentar sua aposta no setor privado de saúde no Brasil. (com Dayanne Sousa)

