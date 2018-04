Norte-americana DaVita quer expandir rede de clínicas no Brasil

A norte-americana DaVita pode ser mais uma rede de capital estrangeiro a aumentar sua aposta no setor privado de saúde no Brasil. A companhia se prepara para abrir clínicas numa expansão agressiva que vem sendo comparada no mercado ao modelo do “Dr. Consulta”. A DaVita é uma gigante, com faturamento de mais de US$ 7 bilhões no primeiro semestre deste ano. Procurada, a empresa não comentou.

Consolidação. A DaVita atua no Brasil desde 2015, mas a intenção é aumentar a rede de pouco mais de uma dezena de clínicas, hoje especializada unicamente em tratamento renal. Clínicas com várias especialidades e que atendem pessoas sem plano de saúde devem ser o novo foco de empreendimentos em saúde no Brasil. O segmento está na mira de estrangeiros, que têm observado atentamente a carência de atendimento a idosos, desempregados e outras pessoas sem cobertura por planos empresariais. (Dayanne Sousa)

