Norueguesa Q-Free e Local Accura aquecem mercado de etiquetas para pedágio

O mercado de etiquetas adesivas para pagamento de pedágio (stickertag) vai ficar mais disputado no Brasil. A norueguesa Q-Free acaba de receber a bênção da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) para operar no segmento. O grupo de fabricantes, que inclui ainda a brasileira Sem Parar e a americana Honeywell, soma, assim, três competidores.

Na ponta

A expectativa do governo, com o impulso para a concorrência no setor de etiquetas, é de que os preços do produto caiam e a redução chegue ao consumidor final. Nesse contexto, a Artesp deu aval para mais uma fabricante dos equipamentos que fazem a leitura de tags, a Acura. Com a novata, o mercado passou a contar com 15 concorrentes.

