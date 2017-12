NotreDame Intermédica acelera vendas de planos antes de IPO

Coluna do Broadcast

A operadora NotreDame Intermédica está acelerando as vendas de planos de saúde e odontológicos em meio a esforços para melhorar seus números de beneficiários. O movimento acontece nas vésperas de uma possível oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ou a venda de uma fatia para um player estratégico. Como a decisão de turbinar as vendas pode trazer risco operacional para empresa em razão da sinistralidade, o grupo tem se blindado através de maior foco na comercialização de planos odontológicos. Além de ser mais fácil de vender uma vez que o tíquete é mais baixo que o de plano de saúde, a rentabilidade nos planos dentários é considerada alta e o risco também é menor.

Impulso

No prospecto preliminar de sua oferta de ações, a NotreDame admite que tem intenção de fomentar a venda de planos odontológicos junto à base atual de beneficiários de planos de saúde. A receita com o produto atingiu R$ 44 milhões entre janeiro e março desse ano, quase o dobro dos R$ 23 milhões dos mesmos meses de 2016. Procurado, o grupo não comentou. (Com Dayanne Sousa)

