Nova regra para seguro de executivos deixa diretores preocupados

A nova regulamentação do seguro D&O, que protege executivos de demandas judiciais, chamou a atenção dos diretores de empresas brasileiras ao longo desta semana. Todos preocupados com as mudanças e se as apólices contratadas pelos empregadores estavam alinhadas.

Na prática, porém, as alterações foram pontuais e não têm relação com questões de corrupção. O seguro D&O quadruplicou de tamanho na última década, para mais de R$ 380 milhões em dezembro último. Uma forcinha nos últimos anos veio exatamente da divulgação de investigações da Operação Lava Jato.

