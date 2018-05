Novas gerações têm maior preocupação com qualidade de vida no emprego

As gerações nascidas entre 1979 e 1990 (Y) e a partir de 1991 (Z) consideram fatores relacionados à qualidade de vida, como flexibilidade de horários e local de trabalho próximo à residência, quesitos mais relevantes na escolha de um emprego do que os nascidos em anos anteriores. A conclusão é de uma pesquisa realizada com 2 mil pessoas pela Talenses, consultoria de recrutamento executivo.

Não mudou

Para todas as gerações, salários e bônus estão entre os principais fatores de atratividade. Depois disso, a perspectiva de carreira, conforme a Talenses, é o que mais importa para as gerações nascidas a partir de 1979, enquanto para as de 1946 até 1978 são os desafios.

