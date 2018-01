Novas mudanças em vice-presidências do BB virão, mas não antes do balanço

O Banco do Brasil preencheu as vice-presidências vagas e deve promover novas mudanças, mas não até a divulgação dos seus resultados trimestrais, na próxima quinta-feira (10). Paulo Caffarelli, presidente do BB, segue negociando alterações com Planalto e Fazenda. Mas isso pode demorar. Os vices Antônio Maurano, José Maurício Coelho e Raul Moreira devem permanecer na alta cúpula. Juntaram-se a eles Carlos Hamilton, ex-Fazenda e ex-BC, e Tarcísio Hübner, antes diretor de distribuição do banco. O BB tem nove vice-presidências.

