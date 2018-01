Novo acordo entre CNP e Caixa encerra casamento com corretora Wiz

A nova joint venture entre a seguradora francesa CNP Assurances e a Caixa Econômica Federal em seguros coloca um ponto final no casamento da corretora Wiz com o balcão do banco público. O risco, previsto no formulário de referência da companhia, se materializou. Para continuar tendo direito ao canal, terá de fazer um novo acordo com as duas empresas. Por ora, a Wiz não foi consultada para negociar uma nova parceria. As ações reagiram mal ao anúncio da nova sociedade entre CNP e Caixa e chegaram a cair mais de 7% no pregão da última sexta-feira, dia 29.

Eu fico!

O trabalho não para por aí. A nova sociedade de CNP e Caixa responde por cerca de 60% dos prêmios emitidos pela seguradora. Faltam ainda os demais ramos, o que inclui o habitacional, que é mais rentável. O entendimento da Wiz é de que conseguiu se fazer relevante para o operação e deve ser considerada na nova estrutura. Procurada, a corretora informou que é parceria do ecossistema de seguros da Caixa e que está pronta para continuar agregando valor ao negócio.

Siga a @colunadobroad no Twitter